El próximo 21 de noviembre se realizarán las Elecciones Generales en que se votará para elegir al próximo Presidente de la República. Uno de los candidatos para estos comicios es Gabriel Boric, representante de Apruebo Dignidad que se convirtió en el abanderado de la coalición luego de ganar las primarias frente a Daniel Jadue.

Con respecto a cómo está su campaña en la actualidad, su situación en las encuestas, sus contendores y más, habló el aspirante a La Moneda con Rafael Cavada en CHV Noticias. Si bien destacó que las encuestas deben ser analizadas “con beneficio de inventario“, señaló que hay algo de temor.

“Creo que hay algo que no se puede negar: Que hay una preocupación grande en quienes nos escuchan hoy día, en la ciudadanía, de una fragilidad entre el cambio, la esperanza, y el miedo, el temor, la incertidumbre”, explicó Boric en esta entrevista.

“Creo que, en esa tecla, es posible que se haya instalado una candidatura que promete más bien una conservación del viejo orden“, complementó el también diputado por la Región de Magallanes, aunque también precisó que “nunca habían estado tan claras como hoy día las diferencias de los proyectos que se enfrentan”.

Las palabras de José Antonio Kast sobre la dictadura y su crecimiento en las encuestas

Junto con explicar las principales diferencias de su proyecto de gobierno con las de lo propuesto por José Antonio Kast, Gabriel Boric reflexionó sobre las recientes declaraciones de su contendor en defensa a la dictadura de Augusto Pinochet.

Sobre estas, indicó que “es absolutamente inaceptable y una falta de respeto a la memoria de las víctimas de la dictadura y a todos quienes sufrieron la persecución política, la tortura”. Por lo anterior, mencionó: “Yo puedo decir con tranquilidad que nuestro compromiso con los Derechos Humanos es irreductible”.

Hay que recordar que estas palabras llegan por las elecciones presidenciales en Nicaragua en que fue reelecto Daniel Ortega. Mientras que desde el gobierno rechazaron estas votaciones, señalando que “no fueron libres, no fueron limpias, transparentes ni justas. Se hicieron con muchos candidatos encarcelados, perseguidos o imposibilitados”, una parte del Partido Comunista las apoyó.

En cuanto al aumento en el apoyo a Kast, según las encuestas, y posibles errores en su propia campaña presidencial, Gabriel Boric recordó la entrevista a Sebastián Depolo. “La frase de Sebastián es muy desafortunada, no la comparto en absoluto. Nosotros -creo que- somos la candidatura que podemos ofrecer estabilidad mediante las transformaciones que queremos hacer“, afirmó Boric.

“Yo estoy muy abierto a escuchar las críticas constructivas, a mejorar no solamente nuestro programa, sino las políticas públicas que queremos empujar, siempre con el horizonte de construir una seguridad social, un Estado de bienestar que le otorgue un colchón de igual dignidad a todos los chilenos y chilenas”, agregó el candidato presidencial en conversación con CHV Noticias.

Acusación de acoso sexual

Durante esta semana, una antigua acusación de acoso sexual contra Gabriel Boric se hizo conocida. En esta entrevista, el candidato aseguró que él no tiene “nada que ocultar”.

“Estoy 100% disponible a todo tipo de investigación, ya sea judicial o bien según los protocolos que las mismas compañeras feministas han venido construyendo”, precisó Gabriel Boric.

Consultado por su actuar, la carta de Apruebo Dignidad señaló que “me he dado cuenta, revisando mi comportamiento, de que he hecho a lo largo de mi vida comentarios machistas que hoy día son inaceptables (…) Jamás he acosado a una persona, puedo dar fe de aquello“.