La Asociación Gremial de Botillerías de Chile (Agbotch) hizo un llamado a respetar la nueva Ley de Alcoholes, la cual entró en vigencia hace algunas semanas y en la que es obligación exigir el carnet de identidad a todas las personas que deseen comprar alcohol.

A raíz de esto, dueños de botillerías denunciaron haber sufrido diversas agresiones por hacer cumplir la normativa. Incluso, Agbotch denunció un caso de una persona que fue agredida con un cuchillo por una persona tras solicitarle un documento en Renca.

En entrevista con Contigo CHV Noticias AM el vocero de la entidad, Ricardo Michaud, aclaró que “la exigencia ahora es de carácter transversal, en este momento hay que solicitar carnet de identidad en todos los comercios que se vendan alcoholes y a todas las personas que quieran comprar alcohol.

Lee también: “Esto no es un regalo de las farmacias”: ODECU llama a cobrar el dinero de la colusión

“Lo novedoso es que puede ser utilizado cualquier documento expedido por la autoridad pública que acredite tu mayoría de edad, como pasaporte, cedula de identidad o licencia de conducir, esto para cuidar a los grupos de riesgo como los menores de edad”, explicó.

Michaud apuntó a que el requisito exigido por las autoridades se tiene que cumplir a cabalidad. En caso contrario, el local se expone a una multa que puede llegar a las 200 UTM, equivalente a $10.500.000 aproximadamente, o incluso al cierre definitivo.

“Si uno es reincidente puede tener clausura definitiva de sus locales comerciales y eso involucra a la patente de alcoholes, que llega hasta los $12 millones”, detalló.

Es por eso que decidieron lanzar la campaña “Romper la tradición”, la cual está enfocada en “aprender de nuestros errores, culturizarnos con un consumo responsables. Que aprendamos entre todos de forma transversal”.

“El llamado es a empatizar y que en estas Fiestas Patrias, donde el consumo alcohol aumenta, estemos informados tanto clientes como vendedores de alcohol de cuál es la reglamentación y por qué hay que cumplir la ley”, añadió.

Finalmente, el vocero de Agbotch afirmó que los comerciantes de alcohol seguirán tomando todas las medidas de seguridad, como lo son rejas y protecciones, que también definan los aforos de los locales.

Lee también: Calidad nutricional deficiente: Contraloría inició sumario contra Junaeb por canastas de alimentos

“Los resguardos físicos existen. Pero la mejor seguridad es esta campaña comunicacional para que comprendamos por qué se les exige carnet de identidad. Es precisamente para que el alcohol no llegue a menores de edad y así no discriminar a quién le pido o no el carnet. Si la gente compra informa y educada, no vamos a tener ningún problema”, concluyó.