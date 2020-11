Una joven de 17 años se encuentra desaparecida desde hace cinco días en una zona boscosa de la Región de Los Lagos. La adolescente salió de su casa para reunir los animales de propiedad de la familia en el sector rural de La Pampina, comuna de Los Muermos, cuando su rastro se perdió completamente.

Familiares, vecinos y equipos de rescate han llevado a cabo la búsqueda de Paulina Barría Soto, mientras que el Ministerio Público determinó que personal especializado del OS9 de Carabineros lleve adelante la investigación de su desaparición.

En conversación con CHV Noticias, Lorena Soto, madre de la joven, aseguró estar “muy angustiada; necesito a mi hija, que aparezca…ojalá que aparezca viva”.

Lee también: Muralla cayó sobre él: Trabajador murió por derrumbe en remodelación de vivienda en Las Condes

Mientras que una amiga de la joven, Pía Carrasco, indicó que “la mayoría piensa que alguien la puede tener”, sobre todo luego que se encontrara el celular de la joven en una quebrada cercana a su casa.

“Lo complicado es no saber, no tener un indicio de nada. Por otro lado nos urge estar ahí, no bajar los brazos. La idea es poder encontrar algo”, declaró Alejandro Bustamante, vecino de la familia.

Según detalló el mayor Alex Bustamante, comisario de Maullín, luego del hallazgo del teléfono se estableció una cuadrícula de búsqueda que corresponde al lugar donde se registró la última señal que tuvo el celular.

Asimismo, este objeto ya está siendo periciado por personal de la Labocar de Carabineros.

Lee también: Comisario de la PDI fue baleado durante peritajes al interior de la población José María Caro

Por su parte, Alonso Rossi, experto en seguridad, explicó que “estadísticamente se establece que cuando existe una denuncia oportuna y en las primeras horas, se logra el éxito de la ubicación. De tal forma que no dude ni espere 24 o 48 horas para ejecutar la denuncia respectiva” en caso de una desaparición o presunta desgracia, concluyó.