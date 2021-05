Esta semana se cumplieron tres meses desde la trágica desaparición del montañita chileno Juan Pablo Mohr. En ese entonces, su primo, Federico Scheuch, viajó a Pakistán para intentar dar con su paradero. Hoy, él nos cuenta cómo fue la búsqueda del arquitecto. “Un 5 de febrero perdimos contacto con el GPS de Juan Pablo, que era el medio por el que nos comunicábamos cuando estaba sobre el campo base. Ya nos había pasado antes y cuando la actualización se quedó pegada no nos sorprendió. El tema fue que cuando pasó un día y todavía no teníamos noticias de ellos, nos dimos cuenta que la situación era complicada”, relata Scheuch. “Había mucha especulación y tomamos la decisión de ir a Pakistán. Era muy distinto a la esperanza que se vivía acá en Chile. Llegamos allá y nos encontramos con gente que nos daba sus condolencias. Era un contraste súper difícil de de administrar”, añade, asegurando que aunque el montañista fue declarado fallecido, “a mí a veces me pasa que siento que todavía anda por ahí”.