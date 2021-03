Juan Alfonso Duarte salió de su casa hace siete días y aún no regresa, protagonizando así un enigma que espera ser resuelto por su familia. Sus hijas han publicado avisos en redes sociales y carteles en las calles, han recorrido quebradas, ríos y cerros, pero no hay ningún rastro de Juan en el Cajón del Maipo. Según indican, su padre les dijo que iría solo a pasear a ese lugar, ya que nadie podía acompañarlo. Un viaje que sería por el día, pero que su regreso ha tardado una semana. Desde Carabineros indican las diligencias están a cargo del Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas, mientras que su familia pide que la empresa de telecomunicaciones trabaje rápido en la triangulación del celular del hombre, y que el banco revise las transacciones recientes en su cuenta. Pero según la legislación vigente, esto último no puede ser solicitado por la familia por el secreto bancario, y solo la Fiscalía podría pedir su alzada ante un Tribunal de Garantía. Esto, dice la familia, solo ralentiza el proceso de búsqueda.