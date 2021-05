En el desierto fue encontrada evidencia clave que podría ayudar en la búsqueda de Thiare Elgueda Acuña (19) cuyo rastro se perdió hace seis meses, en noviembre de 2020, cuando decidió hacer dedo para trasladarse desde Copiapó a Caldera. La madre, Evelyn Acuña, confirmó a CHV Noticias que se encontró ropa de Thiare en el desierto nortino. “Era su equipaje”, aseguró. Actualmente, los efectivos policiales investigan a un conductor de bus que supuestamente vio a la joven, pero que no la llevó hacia su destino debido a que no tenía dinero suficiente para pagar el pasaje. En tanto, la Fiscalía de Atacama también ha indagado a la ex pareja de Thiare.