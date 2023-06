Los cabos sueltos tras la sospechosa desaparición de joven padre en San Felipe: “Aquí todos los años muere alguien”

“Todos tenemos hijos y en cualquier momento ellos se pueden equivocar de camino”. De esa manera, Elvira Zamora acompañó su relato tras la enigmática desaparición de su hijo de 24 años, José Luis Silva Zamora, cuyo rastro se perdió luego de supuestamente ir a cazar a la montaña con un grupo de amigos.

Lo último que se supo sobre este joven padre oriundo de San Felipe, hace tres meses atrás, era esta actividad recreativa que compartiría con otras cinco personas. Pero luego de obtener los testimonios de testigos, su familia se enteró de una verdad que los conmocionó.

Según contó Elvira a CHV Noticias, en la sección ¿Dónde estás?, José Luis desapareció en el cerro La Mora de Cabildo. Fue un día viernes cuando él dijo que iría a cazar, pero “me pareció raro” el panorama, reveló.

El motivo detrás de esta extrañeza era porque este joven temporero trabajaba en el norte y viajaba cada 15 días, compartiendo sus días libres con su hijo. Por eso mismo, “que haya tomado esa decisión para ir al cerro me pareció raro”, explicó su madre.

José Luis se llevó una carpa que le pidió a su madre y algunos artículos de aseo que sacó de la casa de su pareja. Sin embargo, según la versión de unos amigos que estuvo junto a él en dicha actividad, ellos hicieron algo totalmente distinto a cazar.

“El día domingo llega uno de los amigos a decirle a mi nuera que mi hijo se había desaparecido. Que caminaron supuestamente a sacarse fotos y que llegaron al lado de donde había plantación de marihuana, y que le habían disparado“, expuso Elvira.

Así interpusieron una denuncia por presunta desgracia al día siguiente, un lunes, y posteriormente le tomaron la declaración a este mismo amigo de José Luis.

En ese testimonio, el amigo indicó que cuando descubrieron esta plantación, inmediatamente fueron recibidos con balazos. Todos corrieron en diferentes direcciones, incluido este joven padre que dicen corrió hacia una quebrada y de ahí nunca más se supo de él.

“Los matan para no darle la parte”

El quiebre vino luego, cuando Elvira fue increpada por supuestamente saber que su hijo estaba encargado de cuidar esta plantación de marihuana, es decir, ese era su trabajo. Pero “él siempre nos decía ‘no, si estoy pal’ norte” y venía cada 15 días”.

Ante la posibilidad de que efectivamente esa haya sido la realidad, su mamá se remitió a decir: “La plata fácil, po’. Si hubiésemos sabido, no hubiéramos dejado que se hubiera ido”.

Al cuarto día de la desaparición del joven, dijo, subieron hasta la plantación y pudo registrar que todo estaba quemado. Aunque hubo algo en particular, ya que también encontró ropa de su hijo.

Inclusive, contó que alguien le advirtió que “aquí todos los años siempre muere alguien, porque traen a cuidar la plantación y los matan para no darle la parte“.

Finalmente Elvira acusó que la policía acudió al cerro solo durante los primeros tres días “para sacar la droga y después no fueron más”. De hecho sostuvo que le informó al fiscal sobre el hallazgo de la ropa de José Luis, “pero no me tomó en cuenta”.

Al cierre de su declaración, hizo alusión a los juicios que podría enfrentar debido al difuso escenario que involucra esta plantación de droga, asegurando que “a lo mejor voy a tener ayuda con esta verdad o a lo mejor no y en las redes sociales me van a hacer pebre“.

“‘Se lo buscó’, que ‘es una lacra para la sociedad’, porque así están las redes sociales ahora. Pero yo quise contar la verdad porque no soy la única mamá que le pasa esto, porque si yo tuviera plata, hubieran encontrado a mi hijo a los 15 días“, sentenció.