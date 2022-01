Cazanoticias dieron a conocer registros de enormes ramas que cayeron encima de vehículos y generaron grandes daños. Tal es el caso de Óscar Álvarez, quien estaba esperando en la luz roja de un semáforo de avenida Matta, pero nunca esperó que dos ramas cayeran sobre su camioneta, abollando el techo y dejando varios rayones. “Lo único que quiero es que la municipalidad se haga presente y me de una respuesta luego sobre qué va a suceder con todo esto”, señaló el afectado. Según expertos, este desprendimiento es causado por distintos factores como el calor de la época, las pestes que pueden afectar a las plantas, la base sobre la que están o el estrés que pueda sufrir el árbol. “Esto no es que ciertos árboles sean más peligrosos. Si yo los tuviera en buenas condiciones y les hago seguimiento para saber cuáles están enfermos, yo podría evitar todos estos riesgos potenciales”, indicó la Dra. Cynnamon Dobbs, académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor. Otro caso similar fue el que vivió en 2020 José Luis Chávez, quien iba al interior de su vehículo por la comuna de La Florida cuando le cayó un árbol encima. “Me ha afectado psicológicamente, de hecho me cuesta estacionarme cerca de árboles”, indicó el hombre que todavía espera una sentencia por parte de tribunales.