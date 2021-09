Polémica ha causado la determinación de la Municipalidad de Santiago de entregar más de 1.500 permisos a vendedores ambulantes, medida que fue defendida por la alcaldesa de la comuna, Irací Hassler.

Este miércoles, la jefa comunal señaló que “hay muchas personas que están vendiendo sin un permiso. La política de prohibición o mirar para el lado no dio buenos resultados, es por ello que nuestra apuesta es al ordenamiento y regulación”.

La iniciativa fue criticada por parte de la Cámara de Comercio de la Región Metropolitana, quienes aseguraron que están siendo perjudicados con la determinación.

El presidente del gremio, Juan Carlos Verdugo, afirmó esta mañana en entrevista con Contigo CHV Noticias AM que “lo tomamos con mucha preocupación, no es una buena noticia para el comercio establecido. El comercio ambulante es un fenómeno que tiene muchos factores y externalidades que no son buenas”.

“Hay un fenómeno asociado al deterioro público y una competencia desleal para nosotros. Se trata de un comercio que precariza el trabajo, no hay contratos, no hay pago de imposiciones y, además, hay delincuencia asociada al mismo que afecta no solamente a los comerciantes, sino que también a las personas que viven en el lugar”, agregó.

Posteriormente, Verdugo recalcó que “somos una actividad fiscalizada muy frecuentemente por la municipalidad y por inspectores. Estamos sujetos al pago de impuestos, lo que significa que no podemos competir frente a una persona que pone un paño en la calle y que simplemente vende”.

Sin embargo, el líder de la Cámara de Comercio de la RM aclaró que sí están de acuerdo en que el comercio ambulante se formalice y que incluso “damos la bienvenida desde ese punto de vista, pero cuando solamente dan permisos y no hay una solución más completa, no es una buena noticia y se convierte en algo malo”.

“En barrios como Meiggs y Puente hay peleas por un espacio y se transforman en verdaderas mafias que están cobrando por instalarse afuera de locales establecidos”, añadió.

Finalmente, Verdugo señaló que la situación “no es fácil de abordar”, pero llamó a la municipalidad a crear una mesa de trabajo “con todos los actores involucrados, incluida la policía”.