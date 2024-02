¿Cómo el cambio climático afecta y provoca devastadores incendios forestales?

¿Por qué en esta oportunidad los incendios forestales fueron tan devastadores? Para ello hay varias explicaciones, uno de ellos es el cambio climático, que de hecho contribuyó a que los incendios en otras partes del mundo como en Hawái, Canadá y Grecia en 2023 fueron igual de intensos. “Cada vez que hay una tragedia como esta (incendios en la Quinta Región) se necesita un culpable, pero más allá si el fuego fue provocado o no, esto no se hubiese dado si no hubiésemos tenido condiciones insólitas, nunca antes registradas que, lamentablemente, el cambio climático hizo posible”, dijo Raúl Cordero, Investigador Climatología de la Universidad de Santiago. El informe es de Florencia Valenzuela.