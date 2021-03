Un carabinero está en riesgo vital luego de ser chocado por un auto que dobló en medio de un taco en la Gran Avenida, en la comuna de San Miguel. Se trata de Kevin Musso, funcionario policial que fue investido mientras iba manejando una motocicleta en dirección a un procedimiento por control de drogas. Según explicó la Fiscalía, el vehículo no respetó un disco pare e impactó al uniformado, quien permanece internado en el Hospital Barros Luco. El conductor del automóvil particular fue detenido por cuasidelito de lesiones graves. Sin embargo, recuperó su libertad tras la audiencia de formalización a cargo de la Fiscalía Sur, la cual determinó que no hubo intención de dañar al carabinero.