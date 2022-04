Bianchi dice que gobierno no ha enviado iniciativas para frenar alzas: “No hemos tenido ninguna conversación”

Importantes pasos dio este jueves el proyecto de ley resolutivo que propone al gobierno establecer un subsidio para disminuir el precio del pan, elemento que ha aumentado de valor ostensiblemente en los últimos meses. Respecto a la medida, que fue aprobada con 85 votos a favor, el diputado independiente Carlos Bianchi aseguró en entrevista con Contigo CHV Noticias AM que el objetivo es que “el gobierno sepa anticiparse y que tenga su propia producción para que no estemos asistiendo a estas alzas constantes”. Asimismo, afirmó que no ha llegado ninguna iniciativa de parte del Ejecutivo para frenar los precios.