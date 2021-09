Debido a la pandemia, varias personas se quedaron sin la posibilidad de pagar las cuenta de servicios básicos, entre ellas, la de la luz.

En ese sentido, la ley que impide el corte de este tipo de servicios por cuentas impagas recientemente se aprobó, situación que motivó a la empresa Enel a recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para que el organismo determine si se están vulnerando o no las garantías institucionales.

En entrevista con CHV Noticias, el senador independiente, Carlos Bianchi, se refirió a este tema y dijo que “a la empresa Enel no le corresponde interpretar lo que es esta ley. Esta ley no es restrictiva y no dice relación con que solo aquellas personas o empresas de altos ingresos queden excluidas de los cortes”.

Lee también: Lo que viene en la Convención Constitucional tras aprobarse reglamento general: Estos son los plazos para indicaciones

El legislador también explicó que a la normativa se agregaron establecimientos educacionales, bomberos e incluso instituciones sin fines de lucro, por lo que es “una ley amplia”.

“Cuando hicimos esta ley lo hicimos pensando en el micro empresario, la mipyme, lo hicimos pensando en instituciones”, continuó.

Sobre la postura del gobierno, el senador enfatizó en que el presidente Sebastián Piñera “intentó buscar un acuerdo con los dueños o los gerentes de estas empresas y eso era absolutamente inviable. Necesitamos que esto sea por la vía de una ley, fue lo que hicimos y por lo tanto esta presentación que ha hecho esta empresa al Tribunal Constitucional, a nuestro juicio está lejos de lo que fue el espíritu de nuestro proyecto de ley”.

Lee también: Cambios en el Paso a Paso: 13 comunas avanzaron a Apertura Inicial este miércoles

“Yo creo que esto es una interpretación absolutamente antojadiza de esta empresa distribuidora de luz y, por lo tanto, si el Tribunal Constitucional acoge, tramita esta petición que hace esta empresa, la verdad es que se genera y se va a abrir un espacio extraordinariamente complejo para todo el país, para las personas que teniendo un ingreso permanente no han podido hacer ese pago”, insistió y añadió que “la mayor preocupación va a tener que estar centrada en las personas, fundamentalmente el adulto mayor”.

Crítica al gobierno

Con respecto a cómo el gobierno ha tratado este tema, Bianchi insistió en que le dijeron al presidente que “no basta con que esto sea pactado en cuotas” y que podría ser posible que sea el Estado el que se haga cargo de este tema.

“Van a haber personas que, simplemente, no van a tener ninguna posibilidad de pago”, dijo Bianchi y agregó que “espero que el presidente Piñera en esta oportunidad se anticipe a los problemas y nos haga llegar, porque esto es atribución solo del presidente de la República, una ley que permita buscar el mecanismo para poder hacer que estas personas, especialmente el adulto mayor, puedan llegar a un acuerdo final de las deudas que tienen en consumos básicos”.

Bianchi concluyó al expresar que “el gobierno se negaba insistentemente a que esto sea ley, Piñera quería que esto sea un acuerdo de él con sus amigos empresarios, entonces es una materia completa y yo espero que el gobierno entienda que tiene que haber una cuota de humanidad”.