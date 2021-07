Una de las figuras que se convirtió en la protagonista inesperada de la ceremonia de instalación de la Convención Constitucional fue la secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares, quien estuvo a cargo de conducir el acto en el ex Congreso. La funcionaria más antigua del organismo, sobrina nieta de Gabriela Mistral y abogada antofagastina, reconoció en entrevista con CHV Noticias que “yo no era la protagonista, eran los convencionales, la esperanza de un Chile mejor”. Asimismo, aunque afirmó que “tuvimos dificultades”, aclaró que apenas se enteró de las protestas al exterior del Palacio decidió suspender la sesión. En ese contexto, en un momento fue increpada directamente por la constituyente Elsa Labraña, de la Lista del Pueblo, quien insistía en suspender la ceremonia. Al respecto, la magistrada aseguró que mantuvo la calma porque “quería escucharla y cuando entendí que lo que estaba manifestando era una preocupación por personas que estaban siendo, a lo mejor, castigadas afuera, por supuesto me preocupé. Yo no quería un país dividido en ese momento, quería que todo el país estuviera de fiesta”.