Una carrera clandestina terminó, lamentablemente, con un espectador fallecido en Viña del Mar. En forma repentina, el hombre cruzó la carretera y fue impactado por uno de los vehículos que se desplazaba a gran velocidad. El joven comenzó a correr al percatarse de la presencia policial y en los segundos posteriores se desató la tragedia al entrar a la ruta. Al ser golpeado por el auto, murió de forma instantánea. Eugenio, un ex participante de este tipo de eventos aseguró que “uno va fuerte y no se alcanza a frenar”, agregando que en estas actividades “todos se creen inmortales, pero no es así”.