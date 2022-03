Un joven padre fue secuestrado desde su casa y tras semanas de investigación se logró detener a los autores. No obstante, la víctima sigue desaparecida hace 40 días. Se trata de un caso que según la policía y el Ministerio Público, por primera vez ocurre en el litoral central, donde una organización criminal denominada como “El Cartel Montana” tendría la absoluta responsabilidad, aunque aún no han podido establecer cuál habría sido la motivación detrás del delito. Los imputados han decidido guardar silencio, mientras la familia del secuestrado pide que revelen información sobre su paradero. Tras los allanamientos efectuados por la Policía de Investigaciones (PDI), en que se hallaron drogas ya dosificadas, dinero en efectivo y armamento, no fue posible encontrar los vehículos por los integrantes del grupo delictual, así como tampoco pistas sobre el joven secuestrado. Sin embargo, los mismos teléfonos de los detenidos sirvieron como prueba para dejarlos en prisión preventiva, en cuanto revelaron la ruta que realizaron, coincidente con los movimientos de los autos que ya fueron identificados mediante el levantamiento de imágenes de cámaras.