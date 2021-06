El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, valoró positivamente el paso de la comuna a Fase 2 de Transición desde el jueves, sin embargo, también cuestionó la efectividad del Plan Paso a Paso y dijo que, actualmente, las cuarentenas no cumplen el efecto deseado.

En entrevista con CHV Noticias, el jefe comunal sostuvo que “tanto cuando se impuso la cuarentena como cuando se levantó, no tuvimos ninguna señal de parte de la autoridad o un plan de contingencia de lo que ocurrirá los próximos días”.

“El esquema de cuarentenas tal como lo conocemos está bastante agotado. Si andas por la ciudad de Santiago no encontrarás ni un solo militar o carabinero haciendo efectiva la cuarentena y tampoco el toque de queda. Quizás porque no hay capacidad”, declaró.

Junto a lo anterior, el alcalde planteó que “la capacidad económica de la pequeña y mediana empresa está totalmente destruida, lo que no significa que no haya que tener medidas extraordinarias, pero lo que hemos vivido los últimos meses ya no sirve, tendremos que encontrar otro camino donde vamos a tener que tener una mayor libertad de desplazamiento, pero mejorar trazabilidad, vacunación, cuidado personal y fiscalización”.

“Se declaran cuarentenas que no se cumplen y tenemos una autoridad que en la práctica no está fiscalizando“, cuestionó.

Junto a esto, Carter manifestó que “tomar decisiones sin preguntar, levantarlas sin preguntar y anunciar otras medidas sin detallar en qué consisten complican a la opinión pública, porque le pierde credibilidad a la autoridad sanitaria y complica a las municipalidades“.

“Dicen (el gobierno) ‘no estamos tomando esta medida por razones sanitarias’ y han estrenado el concepto fatiga pandémica, lo que significa que esto no sirve, entonces la levantan. ¿Cuál es el pan B? Eso es lo que queremos saber“, indicó.