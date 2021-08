El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, analizó la posibilidad de tener fondas en las Fiestas Patrias de septiembre, luego de la baja positividad que se presenta a nivel nacional.

En el balance de este lunes, el Gobierno confirmó que está trabajando en un plan llamado “18 seguro”, el cual se dará a conocer en las próximas dos o tres semanas.

Ante esto, el jefe municipal afirmó estar sorprendido “de lo aficionado que somos los chilenos, porque no aprendemos nunca. El doctor (Anthony) Fauci, que es el jefe de la campaña contra el COVID-19 en Estados Unidos, acaba de anunciar que vienen días oscuros y de sufrimiento para Estados Unidos”.

“Inglaterra, Alemania y buena parte de Europa, no han puesto embriagué, sino que freno de mano al proceso, porque se ha desatado un brote de contagios con la variante Delta a niveles que no se imaginaban”, agregó en entrevista con Contigo CHV Noticias AM.

El jefe comunal llamó a las autoridades sanitarias a no “cometer los mismos errores que en el verano… Con esto no quiero decir que no haya que hacer nada o quedarse encerrado. Esto no resiste más, la gente necesita volver a la normalidad por lo menos por un tiempo”.

“Pero no quiero que terminemos con fondas, con fiestas o gente creyendo que esto se acabó para que a fin de año estemos otra vez con el mismo disparo de contagios. Me preocupa el tono que está empezando a tomar, de que vamos a hacer fiestas en la calle con riesgo a que la gente le pierda el miedo a este asunto, justo cuando debería producirse el rebote desde Europa”, añadió.

Debido a esto, Carter confirmó que en La Florida “por ningún motivo” habrá fondas masivas, pero aclaró sí están organizando eventos “con alta distancia social”.

“Aunque suene como El Grinch del 18, lo único que le quiero transmitir a la gente es que no se peguen en la cabeza de nuevo las autoridades de Gobierno”, señaló.

Finalmente, el alcalde indicó que “hoy tenemos baja letalidad y bajos contagios, son una gran noticia de la cual tenemos que alegrarnos, pero no bajar la guardia. Lo que uno señala es ojo con pasarnos de pueblo, por la lógica de que venimos desfasados, probablemente para el 18 el Delta va a estar muy fuerte entre nosotros”.

“Si nos empezamos a aglomerar, tomamos alcohol y lo pasamos el descueve, vamos a tener contagios necesariamente a la salida del 18 que va a echar por la borda todo el sacrificio del año completo”, concluyó.