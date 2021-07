Continúan los problemas de stock de la vacuna Pfizer. El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, confirmó la mañana de este lunes que no cuentan con las dosis necesarias de estas inoculaciones en la comuna.

En entrevista con CHV Noticias, el jefe comunal declaró que “para ser bien justos, el gobierno ha tenido una gran gestión en la adquisición de vacunas”, pero “no corresponde que se tape el sol con un dedo, estamos teniendo un problema de quiebre de stock a nivel planetario“.

“Se ha atrasado la producción y entrega, Chile está teniendo problemas desde al menos una semana“, lamentó.

Junto a esto, la autoridad municipal precisó que “La Florida vacuna entre 4 mil y 5 mil personas, en los últimos días hemos recibido para Pfizer, que es la que se está usando para lo niños más chicos, solo 1.800. Más de la mitad se queda sin vacuna“.

“Lo que uno le pide al gobierno es que termine con esta cultura del winner, del ganador, que es negar la realidad. Hay un problema global, les queremos ayudar, pero no queremos que llegue un vecino preguntando si hay vacuna para su hijo y decirle que no”, apuntó.

En la misma línea, Carter pidió “decir la verdad para que la gente no pierda la fe”.

“Pido al gobierno que no se taime, que no se enoje, que en el anunció de hoy el ministro (Enrique Paris) no se enoje, queremos ayudar, pero negar esta realidad lo único que va hacer es que peleemos y terminemos en un conflicto innecesario“, agregó.

“Hoy a las 7:30 tuvimos 500 vacunas, ninguna Pfizer”, detalló, junto con cuestionar que “nos deberían haber llegado 5 mil vacunas y no ha llegado ninguna. No sé cuál es la razón”.