Graves daños causó a varias casas las explosiones denotadas por una constructora en Punta de Piedra, Región de Coquimbo. La empresa actualmente está trabajando en el mejoramiento de la Ruta 201, uno de los caminos que lleva al Valle del Elqui. Si bien las tronaduras están programadas e informadas a las autoridades y vecinos, residentes aseguran que las medidas de seguridad de la compañía son bastante precarias para evitar la destrucción de las viviendas. Incluso, en videos grabados por la propia comunidad, se muestra que lo único que coloca la constructora es una malla que no evita nada. Uno de los afectados relató a CHV Noticias que sufrió con tres explosiones en una semana, las cuales terminaron por destruir su casa. “Cayeron rocas en mi casa con mi hermano adentro, por suerte no le pasó nada. Tengo pena y rabia”, comentó. La empresa en cuestión no quiso referirse al tema, aunque los propios vecinos aseguraron que ya fueron contactados para hacer un catastro de los daños. En tanto, el Ministro de Obras Públicas confirmó que los trabajos están suspendidos.