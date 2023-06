Casas isla: El drama de vivir entre grandes edificios tras negarse a vender sus viviendas

En este reportaje veremos cómo el aumento de edificios ha cambiado la fisionomía de muchos barrios residenciales y, pese a esto, algunos dueños no quisieron irse de sus casas, quedaron atrapados en medio de estas construcciones y nunca más pudieron vender. ¿Cómo es pasar años viviendo en una casa isla? Roberto Peña, quien vive en Macul y hace 14 años nos mostró cómo las construcciones arruinaban su calidad de vida, contó su experiencia. Ahora, en el 2023, tiene un presente similar pero con otros edificios emplazados por detrás de su vivienda, dejándolo casi aislado. El sol apenas entra por las mañanas y tiene muchos más vecinos que antes, sin embargo, los 1.070 metros cuadrados de su terreno le quedan grande, por lo que en enero puso la casa en venta. “Me han ofrecido valores, pero me han castigado demasiado (…) Lo que me han ofrecido, no tiene sentido”, contó.