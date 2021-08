La Fiscalía pidió 12 años de cárcel para el ex carabinero imputado por el caso de Fabiola Campillai, ocurrido en el contexto del estallido social. El informe entregado por Carabineros al Juzgado de Garantía de San Bernardo, reveló que el ex capitán de la institución, Patricio Maturana, sí portaba una cámara Go Pro al momento de los hechos. Un antecedente que permitió establecer una eventual omisión por parte del ex uniformado, y por el cual se había dictado prisión preventiva en su contra. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de San Miguel revirtió el fallo y lo dejó con arresto domiciliario. Con los antecedentes presentados, el Ministerio Público pidió 12 años de prisión contra el imputado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas que dejaron a Campillai con ceguera total y pérdida del olfato. El 6 de septiembre será la audiencia de preparación del juicio oral, en que la defensa del ex funcionario solicitará que se reabra la investigación.