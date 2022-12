Caso Vitacura: ¿Cuál era la dinámica de los supuestos millonarios desvíos de fondos del ex alcalde Torrealba?

Malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco, lavado de activos y falsificación de instrumento público, son los delitos por los que está siendo investigado el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

El edil fue máxima autoridad de una de las comunas más ricas del país entre 1994 y 2021, tiempo en el que conoció a la perfección el funcionamiento de los dineros de la Municipalidad.

Luego de una denuncia realizada por la actual alcaldesa, Camila Merino, poco a poco se ha sabido del presunto modus operandi que tenía el histórico militante de RN para quedarse con fondos, los cuales mayoritariamente poseía en efectivo.

Pero, ¿de dónde salían las platas? Según supo la Fiscalía, uno de los ex funcionarios admitió que emitió boletas que nunca prestó, las que eran por montos cercanos a los $2,5 millones, que luego subieron a $5 millones.

Modus Operandi

Un ingeniero y un contador. Estos son dos de los cuatro ex funcionarios a los que el Ministerio Público les ha tomado declaración y que habrían tenido un rol clave en el desvío de fondos que se está indagando.

Se trata de Arnaldo Cañas y César Silva, quienes señalaron que el modus operandi era entregar dinero en efectivo al alcalde, el cual venía de Vitadeportes, Vitaemprende y el Consejo local de Deportes, iniciado en 2011 y finalizando aproximadamente en 2020.

Según sus palabras emitidas en la declaración al fiscal, ambos recibían instrucciones de Antonia Larraín Prieto, entonces subdirectora de Desarrollo Comunitario y que era aparentemente una de las encargadas de pasar los billetes a Torrealba.

“A los millones Antonia les decía ‘informes’. Cada ‘informe’ implicaba $1 millón de pesos. Ese era el concepto que usaba Antonia. Si me escribía por WhatsApp ‘tráeme 5 informes’, esto significaba era ‘tráeme $5 millones'”, relata Silva.

Eso no es todo, ya que recalca que la misma funcionaria lo hizo solicitar prestamos bancarios y entregar esos dineros.

Otro de los hombres claves para Torrealba era Domingo Prieto, quien estaba a la cabeza de las corporaciones Vita y que no estuvo disponible para una entrevista, al igual que Antonia Larraín.

De todas maneras, ambos en sus respectivas declaraciones ante la fiscalía, reconocen la entrega de sobres con efectivo al entonces alcalde de Vitacura.

“No sé si alguien tiene una prueba”

La investigación de la PDI interceptó llamados telefónicos de Torrealba. En una de ellas la ex autoridad se refiere a este tema en conversación con un asesor municipal. CHV Noticias tuvo acceso a parte de esto, donde el ex edil dice:

“Que alguien haya dicho (…) que me entregaba un sobre de $5 millones de pesos, no sé si alguien tiene una prueba, no sé si alguien tiene una foto, si alguien tiene, no sé. Y sé que en la Municipalidad todos hablan de esto como si fuera un negocio todos los días. Pero bueno, esa es la verdad, la verdad de la milanesa”.

Pese a que la investigación lleva más de un año, y a la revelación de algunos de los involucrados, ninguno de los ex funcionarios, incluido Torrealba, ha sido formalizado. De hecho, el otrora alcalde todavía no declara ante el Ministerio Público.