La investigación de la muerte de la subinspectora Valeria Vivanco en primera instancia, acusaba a dos jóvenes como culpables del crimen, sin embargo, los hechos ponían en duda los peritajes, ya que los presuntos implicados no tenían armas de fuego y el disparo había salido de una pistola institucional. Por su parte, uno de los sospechosos del crimen, el detective Leonel Contreras, habló con CHV Noticias para brindar su testimonio sobre la muerte de la funcionaria el pasado 13 de junio. “Yo estaba al lado, ella estaba al lado de mi hombro izquierdo”, aseguró. Por su parte, la familia denunció que funcionarios policiales, al momento en el que llegaron al hospital, no les dejaron ver la herida de Valeria. Los análisis concluyen que la herida de la víctima entró por el pecho, lo que calza con lo declarado por la detective Norambuena, pero el error es evidente para el presidente del Colegio de Criminalista de Chile, quien señala que eso no sería posible. “La herida del tórax, tiene las características de un orificio de salida, que es ovalado”. Pese a la evidencia científica, el detective de homicidio niega haber disparado.