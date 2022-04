Catalina Pérez por críticas a proyecto alternativo del gobierno: “Los retiros no son un problema para las AFP”

Sorpresa causó en varios parlamentarios el anuncio del gobierno de un proyecto alternativo al quinto retiro, el que implica una extracción de los fondos de pensiones, pero solamente recabado en la posibilidad de pagar deudas o invertir en primeras viviendas, entre otras opciones. La iniciativa, que generó críticas de parte de las AFP, fue respaldadas por los legisladores oficialistas. Por ejemplo, la diputada de RD Catalina Pérez afirmó en Contigo CHV Noticias AM que el objetivo es no amplificar la inflación. En tanto, disparó contra las empresas reguladoras en los fondos de pensiones y aseguró que “los retiros no son un problema para las AFP. Al contrario, ganan dinero con los retiros porque pueden sacar un mayor número de utilidades” .