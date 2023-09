Chile a medias: Paso bajo nivel construido sobre napas subterráneas se mantiene inutilizable

Vecinos de Mostazal llevan más de un año esperando que se abra un paso bajo nivel que está listo del año pasado pero no lo pueden usar porque se inunda en invierno y verano, ya que fue construido en un sector de napas subterráneas. “No se ha entregado la recepción provisoria porque está lleno de agua. No se puede recibir un paso bajo nivel que no va a servir de nada. Vamos a criar patos ahí”, dijo el Santiago Gárate, alcalde de la comuna. ¿Por qué se construyó ahí y cómo afecta esto a la conectividad de la comuna? Lo revisamos en el siguiente Chile a medias.