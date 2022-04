Chile Transparente por prescindencia del gobierno: “Debe garantizar que opciones tengan mismo espacio”

María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, se refirió al rol del Ejecutivo por el plebiscito de salida, en el marco del proceso constituyente. En conversación con CHV Noticias, comentó que “estamos frente a una excepcionalidad”, ya que no es un mecanismo usual en los procesos nacionales. Es por lo anterior que las normas están pensadas para las elecciones de cargos, no para plebiscitos. En ese sentido, “son decisiones de cómo nos definimos como sociedad, que es difícil pedirle a actores políticos que no opinen de eso”, por lo que lo importante es que “se debe mantener una imparcialidad, de no querer favorecer a una posición sobre la otra. El gobierno tiene que garantizar que a las dos opciones les va dar el mismo espacio”.