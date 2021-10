Una cazanoticias y su madre grabaron asombradas lo que vieron en un autobús, cuando el chofer del mismo iba conduciendo en plena hora punta con una guagua en sus brazos. “La demás gente no hizo nada y eso me sorprendió”, cuenta una de ellas. El bus tiene una ruta de Lo Echevers a Mapocho, en uno de esos puntos se subió la pareja del conductor junto al niño, instancia en que éste habría empezado a llorar y fue tomado por su presunto padre. Las cazanoticias aseguran que el lactante estuvo cerca de 10 minutos frente al volante. La pareja involucrada indicó que no se referiría a lo sucedido y que lo que hicieron fue para calmar al niño. Desde la flota de buses señalaron que la falta es grave y que será sancionado, mientras que los colegas del conductor lamentan la situación, calificando a su compañero como buen trabajador, responsable e intachable. Debido a que la falta cometida podría tipificarse como gravísima, ahora el chofer podría arriesgar una multa de hasta 3 UTM y la suspensión de su licencia por 45 días.