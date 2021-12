Una serie de encuestas se dieron a conocer esta semana de cara a la segunda vuelta presidencial entre el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

En la última de ellas, un sondeo elaborado por Criteria, el actual diputado logra un 54% de las preferencias, mientras que el fundador del Partido Republicano únicamente llega al 46%.

Frente a dicho escenario, y teniendo en cuenta que la primera vuelta fue liderada por Kast, la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Mireya Dávila, analizó estos resultados que en varias ocasiones no han sido la realidad al momento de los comicios.

En entrevista con Contigo CHV Noticias AM, la cientista política aseguró que “no me sorprende mucho (los resultados), me parece que es normal que vayan los dos en competencia. Yo insisto en que hay que mirar las encuestas siempre con duda porque las elecciones se ganan el día que se cuentan los votos”.

Junto con considerar la elección como “abierta”, la docente llama a “ser cautos” y mirar la ficha metodológica de cada encuesta, especialmente si las preguntas se hacen a habitantes de Santiago o se compone todo el territorio nacional.

“Uno tiende a generar una conclusión nacional cuando es solamente la Región Metropolitana. También hay que ver si está bien estatificada en términos de hombres, mujeres y nivel socioeconómico. Además, tenemos que fijarnos en las preguntas. Las encuestas son fotografías, tiene que estar lo mejor hecha y lo más nítida posible, una fotografía borrosa no sirve”, añadió.

Consultada sobre los resultados de los últimos comicios presidenciales, donde hubo diferentes ganadores en el norte, centro y sur del país, Dávila recalcó que “la industria de las encuestas es muy desarrollada en el mundo y en Chile es más precaria, pero también son fotografías que a veces aciertan y a veces no”.

“En el fenómeno del norte la sorpresa fue para las encuestas y para la ciudadanía en general. Claramente ahí no se captó la preferencia por (Franco) Parisi. A veces no se preguntan bien las cosas o no se hicieron las suficientes encuestas, hay que ver bien los factores que inciden en la poca capacidad de predicción”, agregó.

Finalmente, la académica apuntó que “hoy el votante es distinto”, ya que, a su juicio, influyen las redes sociales y los partidos políticos emergentes, por lo que indicó que está “todo mucho más cambiante”.