Apoderados del Colegio Alicante de Maipú denuncian que profesores realizan clases online a más de 100 estudiantes de forma simultánea. No se logran concentrar, los computadores se quedan pegados y la materia no se ve en pantalla. Esas son sólo unas de las problemáticas que acusan los padres, quienes están preocupados por el aprendizaje de los niños.

“Cuando los profes no se alcanzan a conectar te graban una clase y te dicen ‘véanla’”, cuenta una apoderada. Pero eso no es todo, porque muchas veces los docentes no graban la clase y se sube al sistema una especie de Power Point con el que una madre debe guiar a su hijo en todo momento. “Es un caos, porque no se entiende nada”, acusa una de ellas. “Ha sido aburrido y difícil, porque se queda pegado todo el rato y hablan todos al mismo tiempo”, lamenta una de las alumnas afectadas.