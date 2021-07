Marcela Ayala denuncia que debió pagar cuatro meses del preuniversitario Pedro de Valdivia luego que no le permitieran cancelar la matrícula de su hija, desembolsando cerca de 80 mil pesos en ese periodo. Dice que le propusieron congelar su inscripción, pero eso solo significaba detener su participación en clases, no así los pagos. Todo esto ocurrió porque una vez llegada la pandemia, las clases se impartieron de forma online, pero para ella le era imposible que la joven optara por esta modalidad al no tener internet suficiente. Aún así, debió pagar. Decenas de alumnos de la entidad vivieron la misma situación, pidiendo la devolución del dinero y el término del contrato, lo que no fue aceptado por la entidad. Por eso, el Sernac interpuso una demanda colectiva contra el preuniversitario y que se sumó a la presentada el año pasado por Conadecus. Desde el recinto indicaron que la mayoría de los alumnos no presentaron problemas con estudiar de forma online y que los reclamos son los mínimos.