Durante la noche de este lunes, CHV Noticias emitió un reportaje a fondo sobre las irregularidades que tienen en la mira la gestión del ex alcalde de Lo Barnechea y ex intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

Hace poco más de tres meses, Guevara renunció a su cargo como delegado presidencial en medio de investigaciones y sumarios por parte de la Contraloría General de la República por supuestas irregularidades en una millonaria licitación adjudicada a su hermano Matías Guevara.

En ese sentido, son cuatro las investigaciones simultáneas, que realiza la Contraloría de la República en su contra, tanto en la época como intendente de la Región Metropolitana, como en el municipio de Lo Barnechea. Pero en estas indagatorias fue clave el rol del actual gobernador de la RM, Claudio Orrego, quien alertó por la adjudicación de millonarias subvenciones a proyectos.

Respecto de la licitación que implica al hermano de la ex autoridad, Orrego indicó que “quedé impactado”. “Me pregunté cuando él se habrá adjudicado esta obra, y fue cuando era intendente. Frente a ese hecho, nosotros notificamos a Contraloría, quienes iniciaron un sumario, y el ahí presentó su renuncia”, añadió.

Mil millones a un mismo grupo familiar

Por otra parte, tras una auditoría realizada a su gestión como intendente, se lograron constatar subvenciones de asignaciones directas con pagos millonarios a tres organizaciones vinculadas a una misma familia por 500 millones de pesos cada una.

Jorge Arcos, presidente de la asociación deportiva regional de halterofilia de La Florida, se adjudicó 150 millones de pesos para clases de pesas. Su pareja Cecilia Yañez, y madre de uno de sus hijos, obtuvo otros $150 millones a través de la Corporación Patrimonial Historias Nuestras para clases de spinning. La ONG Rcklt, en la cual hijos de ambos son parte de la directiva, recibieron $200 millones más por 12 clases de zumba.

Además, cada proyecto contemplaba la creación de una página web por $18 millones para promocionar los eventos. “La misma instancia de evaluación del gobierno regional las había objetado, por ser idénticos. En el proyecto de zuma se hablaba de spinning, era el mismo público objetivo, los mismo domicilios, las mismas comunas, entonces era sospechoso. No obstante, los proyectos igual se llevaron a cabo sin ser reevaluados, sin ser presentados al consejo regional, y se adjudicaron los dineros“, sostuvo Orrego.

Es relevante consignar que tres meses antes, al mismo grupo familiar se le habían otorgado otros 500 millones de pesos para capacitar en reciclaje a internos de la cárcel.

“Se le estaba adjudicando sin licitación mil millones de pesos a un mismo grupo. Nunca lo había visto en mi vida de servicio público. Es evidente que este grupo tenía un acceso a la autoridad distinta al resto de los mortales”, aseguró Orrego.

“El sistema lo permite”

Jorge Arcos, presidente de la asociación deportiva regional de halterofilia de La Florida, abordó lo ocurrido sobre este dinero, enfatizando que si lo acepta el servicio público, entonces significa que está correcto. “Ninguna base habla de moral. Ellos tienen a cargo la fiscalización de los recursos, en este caso lo están haciendo los medios de comunicación, imagínate lo que te estoy diciendo”, sostuvo.

Al ser consultado si existen organizaciones que postulan para lucrar con el dinero de todos los chilenos, dijo que sí, “porque el sistema lo permite“.

Según el análisis de Orrego, puede que los hechos no se transformen en ilegales, pero sí son absurdos e inmorales, considerando que los proyectos deportivos recibieron el visto bueno en plena pandemia. “Aprobar este tipo de recursos para actividades que cuando se presentaron eran imposible de realizarse porque habían cuarentenas, es decir, atenta contra el sentido común“, remarcó el gobernador.

“Claramente se hizo mal la pega, claro que hay responsabilidades políticas. Desconozco las otras investigaciones de otros ámbitos, pero las que yo conozco acá son graves. Es importante que la entonces autoridad explique cómo y porqué adjudicó estos proyectos“, sentenció Orrego.

Por su parte, el ex intendente Felipe Guevara, aseguró no entender cuál era el objetivo de Orrego. “Seguramente establecer una cortina de humo para ocultar que en seis meses de gestión no ha hecho absolutamente nada“, señaló.