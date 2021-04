Siete personas fueron detenidas en una clínica dental que realizaba procedimientos estéticos de forma irregular en la comuna de Las Condes. Según explicó el alcalde Joaquín Lavín, esta situación “obviamente no corresponde. Primero porque no es esencial, segundo porque las personas que estaban ahí tampoco tenían los permisos de desplazamiento para llegar al lugar, y además hay una infracción a las patentes”. Por ello, carabineros de la 17° comisaría acudieron al lugar para realizar la fiscalización, deteniendo a 4 hombres y 3 mujeres que portaban permisos para otros fines, y dando paso a la prohibición de funcionamiento del recinto en cuestión. “El Ministerio Público inició una investigación penal, y por ahora, al no tener antecedentes, (los detenidos) quedaron a la espera de citación”, añadió la fiscal Patricia Villablanca.