Una insólita disputa tiene una oficina de investigadores privados con algunos de sus clientes. Los afectados acusan a la empresa de no cumplir con lo que prometen y cobrar millonarias e injustificadas sumas de dinero.

Algunos pagaron hasta 5 millones de pesos y dicen que nunca recibieron el servicio. Se trata de la empresa Investigue.cl, la que actualmente enfrenta diferentes denuncias por estafa.

“Ellos entregaban un servicio maravillos, todo muy serio. Todo funcionaban muy bien hasta que llegó el momento del pago, en el que me pasaron de cobrar $380 mil a $5 millones”, contó una de las presuntas víctimas.

Esta persona, quien pidió resguardar su identidad, relató que a principios de marzo contrató el servicio de esta compañía, que duraría 7 días y sería de seguimiento a una persona. Firmó el contrato y pagó los $380 mil pactados.

Sin embargo, pasó la semana y le cobraron otros $5 millones sin justificación aparente. “Les pregunté que por qué había subido tanto el precio y me dijeron que era por los costos de los agentes, el servicio de alimentación, de alojamiento y de cuanta cosa se les ocurría. Yo les dije que eso nunca había sido acordado y respondieron que eso estaba en el contrato”, agregó.

La abogada Bárbara Cherres afirma que el documento firmado “no determina de forma específica cuánto podría ser incluso el máximo que el cliente podría llegar a pagar, lo cual podría constituir efectivamente una cláusla abusiva porque no permite al cliente determinar si puede aceptar o rechazar este tipo de cláusulas. Si no lo especifica, lo ideal es que no se firme”.

La empresa respondió a las acusaciones con un comunicado asegurando que están tratando de ponerse al día con los informes investigativos atrasados por la pandemia y que harán una revisión del contrato debido a la Ley de Protección del Consumidor.

“Ojalá que no los contrate nadie más porque realmente es un servicio horrible, me siento estafada y me da pena haber caído tan tontamente con esto”, manifestó la misma clienta afectada.