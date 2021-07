Para este lunes 26 de julio está programado el retorno a las clases después de dos semanas de vacaciones de invierno por parte del mundo escolar.

Diversos establecimientos recibirán a estudiantes de forma presencial, algo que es valorado por el Ministerio de Educación, quienes insisten en que están las medidas sanitarias para que los alumnos retornen a las aulas.

Sin embargo, desde el Colegio de Profesores han afirmado que, por ahora, las condiciones no están para todos los establecimientos y que incluso, solamente en la Región Metropolitana hay 31 comunas que confirmaron que no abrirán sus recintos municipales.

Lee también: El listado con las comunas de la RM que no volverán a clases presenciales tras las vacaciones de invierno

El presidente del Magisterio, Carlos Díaz, señaló a Contigo CHV Noticias AM que los sostenedores han confirmado que no hay “ninguna certeza de que efectivamente se pueda volver en condiciones seguras”.

“No solamente en la Región Metropolitana, sino que, a nivel del país, la mayoría de los establecimientos educaciones que son parte de la educación pública, continuará con clases telemáticas porque no están las condiciones para este retorno a la presencialidad”, agregó.

Además, Díaz apuntó a que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, señaló en marzo de este año “que estaban todos los recursos para que los colegios vuelvan sin ningún problema. Se habían entregado muchos millones y estaban todos los recursos. Sin embargo, hoy platean que van a entregar $25 mil millones más. Entonces, uno se pregunta legítimamente por qué se entregan recursos de nuevo”.

“Hemos hecho denuncias de que en algunos establecimientos no ha llegado alcohol gel, no ha llegado una mascarilla, no ha llegado absolutamente nada. Por tanto, condiciones para volver obviamente que no existen”, detalló.

En la entrevista, el presidente del Colegio de Profesores fue tajante en afirmar que “muchos colegios, sin pandemia, tampoco podrían estar hoy funcionando ya que adolecen de una serie de una serie de elementos que tienen que ver con su infraestructura y que ponen en riesgo la integridad de nuestros estudiantes, esa es la gravedad de la situación”.

Lee también: Magallanes reportó 0 casos nuevos de COVID-19: “Nos da una esperanza no sólo para esta región, sino para todo Chile”

Finalmente, Díaz aclaró en siguen en conversaciones con las autoridades y con los sostenedores municipales de diversas comunas del país, además de que se han creado mesas de trabajo para apoyar la labor de los profesores en las clases telemáticas.