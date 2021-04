Hace poco más de un mes vecinos de Puente Alto denunciaron la destrucción de una plaza del sector para dar paso a una calle justo en medio de ella. Hoy, las obras a cargo del Serviu son una realidad a pesar del duro rechazo de los residentes del sector, quienes aseguran que no se les informó sobre estos trabajos. “Esa plaza ya no va a ser utilizable (…) hay espacios que no vamos a recuperar jamás”, manifestaron. Incluso, una joven se aferró a un árbol en protesta a la construcción. Por su parte, Constanza Dyvinetz, directora de obras de la municipalidad, señaló que “como toda obra al principio molesta, pero tratamos de que los vecinos comprendan que en el futuro habrán grandes beneficios”.