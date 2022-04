Comienza juicio en contra de Fabián Cáceres, acusado de asesinar a su ex polola y la madre de ella

Este lunes comenzó el juicio en contra de Fabián Cáceres, quien está acusado de asesinar a su ex polola de 17 años, Gabriela Alcaíno, y a la madre de ella. En su declaración, el imputado habría pedido perdón a la familia afectada. Rodrigo Alcaíno, tío de la víctima, asegura que “por lo menos debería guardar silencio y aceptar lo que le corresponde vivir, que es una condena que de nuestra perspectiva debiese ser doble cadena perpetua”. Los hechos se remontan al 12 de junio de 2018. Ahí, según la Fiscalía, Fabián habría saltado la reja de la casa para darle muerte a ambas y darse a la fuga, todo tras el término de su relación con la joven. Un vínculo amoroso que ya habría estado marcado por hechos de violencia. Luego del doble homicidio, familiares comenzaron una campaña que culminó con la promulgación de la Ley Gabriela, que contempla el carácter de femicidio pese a que entre la pareja no exista convivencia. Pero el caso de Gabriela y su madre, el acusado no será juzgado por esta ley, ya que no es retroactiva, y los delitos que se el imputan son el doble homicidio y el abuso sexual en contra de la adolescente. “Ojalá que la justicia nos alcance”, sentencia Rodrigo.