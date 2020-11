La idea de equipar a los funcionarios de seguridad de la comuna de Santiago -con bastones retráctiles, gas pimienta, esposas y chalecos antibalas- generó un áspero debate en el último concejo municipal.

La licitación de cerca de $40 millones encendió las alarmas y significó que el alcalde Felipe Alessandri fuera acusado de querer crear una policía paralela en la comuna.

“Nuestros funcionarios no andan armados, andan como usted o como yo, también los agreden. Y frente a eso fueron los mismos funcionarios los que nos solicitaron algunos elementos de protección como podría ser un chaleco antibalas o guantes anticortes”, afirmó el jefe comunal.

La discusión hizo que el alcalde retirara el ítem gas pimienta de la licitación, para así aprobar el resto de los elementos, pero preocupa en algunos miembros del concejo la inexistencia de protocolos que regulen su uso.

La concejal Irací Hassler (PC) afirmó que t “le pregunté directamente al director de seguridad y nos dijo que aún no existe ningún protocolo”. “No podemos pretender armar a funcionarios y funcionarias que no tienen la labor de seguridad, que no son responsables del orden público”, agregó.

Asimismo, el concejal Alfredo Morgado (PPD) indicó que la preocupación está en que “los funcionarios municipales no tienen la instrucción, la preparación ni menos las atribuciones legales para lo que se pretende“.

Sin embargo, sobre la acción de los concejales el alcalde Alessandri se preguntó: “¿Qué quisieran ellos? ¿Que ojalá la delincuencia siguiera aumentando? ¿Que cerráramos la dirección de seguridad?“.

El experto en seguridad Pedro Valdivia sostiene que “efectivamente tienen que tener elementos de prevención, pero no de reacción” y que “cuando hablamos de bastones retráctiles ya estamos hablando de una persona que se está enfrentando a otra, lo cual se aleja del sentido real de lo que es seguridad ciudadana”.

Finalmente, la cuestionada licitación no se votó y será revisada nuevamente por las comisiones. Esta vez, sin el gas pimienta.

