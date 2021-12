Un grupo de vecinos compró parcelas de cinco mil metros cuadrados en Colina, a la inmobiliaria Costa del Sol. Se trata de un proyecto ubicado entre la Ruta 5 y la Autopista Los Libertadores, que debiese haber sido entregado listo a mediados del presente año. Sin embargo, después de haberlas pagado, se dieron cuenta de que estas no contaban con permisos para construir, dado que un certificado de informes previos señala que están en zona de riesgo de inundación. Un total de 69 familias fueron las que se entusiasmaron con este atractivo proyecto Nogales I y decidieron invertir con el sueño de vivir en un lugar tranquilo; sin embargo, la experiencia se transformó en una verdadera desilusión. Camino asfaltado hasta la puerta, dos accesos con control remoto, llaves de regadío, factibilidad de agua, cercos perimetrales de media altura y empalmes eléctricos fueron algunas de las promesas. No obstante, hasta la fecha no hay nada de eso. En septiembre, la inmobiliaria les envió un comunicado indicando que podían hacer uso e intervenir sus terrenos. Algunos lo hicieron y otros no se atrevieron, debido a las restricciones especificadas en el certificado de informes previos.