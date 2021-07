Fueron más de 1.500 personas las que desde el 2014 se vieron engañadas por empresa Santa Beatriz. La mayoría reclamaba que pese a haber pagado el pie de un departamento en verde, éste nunca fue entregado. En otros casos el proyecto ni siquiera fue construido, por lo que el Sernac en ese año presentó una demanda contra la empresa para que compensara a los clientes. Han pasado casi siete años y hay más de 100 personas que aún no reciben nada. Un caso fue el de Cynthia Campos, quien en 2013 puso $4 millones de pie para un departamento de la constructora en Quinta Normal, pero al notar que la sala de ventas ya no estaba en el lugar, consultó respecto a la edificación y le indicaron que finalmente no se construiría. La municipalidad nunca les había dado el permiso para realizar el proyecto, por lo que Cynthia pidió de vuelta el dinero, lo cual hasta la fecha no se cumple. La historia se repite con clientes incluso de regiones. Desde la empresa no quisieron referirse al tema en una entrevista, optando por enviar un video con sus declaraciones. Según ellos, en 2016 se habrían visto afectados por los cambios de condiciones de mercado, perjudicando la continuidad del negocio. Dicen que también habrían pagado el 85% de los créditos que existían con sus clientes y proveedores, lo que se contradice con lo que reclaman cerca de 100 personas afectadas. El Sernac explica que la empresa no estuvo disponible para llegar a un acuerdo de compensación justa para los clientes, iniciando acciones legales que están en curso.