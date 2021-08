Compraron muebles por internet para mejorar sus hogares, sin embargo, las entregas de los productos nunca se concretaron. Diversos testimonios denuncian que luego de contactar a los vendedores por marketplace de Facebook, los comercializadores pedían abonos y prometían el servicio de instalación, no obstante, todo se trataría de una estafa. El modo de operación, era mostrar los talleres y enviar contenido audiovisual para poder convencer a las víctimas de que era real lo que vendían. Desde el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), indicaron que cuando una empresa sistemáticamente no cumple con lo comprometido, no responde y no se encuentra ubicable para sus clientes, es razonable pensar que puede haber una intención de engañar. En ese sentido, lo que hace el organismo es derivar los antecedentes al Ministerio Público para que investiguen los casos.