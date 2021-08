Una pareja denuncia que después de comprar una propiedad, el vendedor se rehusó a entregarla. Ya han pasado tres meses y mientras ellos pagan los gastos, el antiguo dueño prácticamente vive gratis. Dicen que les está exigiendo que hagan un nuevo pago millonario para entregarles la vivienda. El ex propietario tampoco ha pagado a la corredora por la venta. “Compré una casa y hace cuatro meses está a mi nombre y luego de comprarla, el ex propietario me empezó a extorsionar. Me solicitó un monto de dinero para que yo pudiera ocupar la casa que me había comprado”, relata el afectado. “El argumento que él señala es que se demoró mucho todo el proceso y eso le significó a él una merma económica y que por eso exige la suma de $7 millones”, agrega.