“Esto no es lo que nos hubiera gustado”, señalan desde el Concejo Municipal debido a que no sería una estructura trascendente de aquí a los próximos años. La historia comienza en el año 2018 cuando la empresa Enjoy se adjudicó vía licitación las administración del casino de Pucón por los próximos 15 años desde 2020. La nueva ley de Casino obliga a una oferta pública donde deben participar muchos oferentes. La inversión de 24 millones de dólares generaría mayores ingresos para la municipalidad y la comuna, sin embargo, el problema se establece con lo que finalmente se va a construir en el lugar. “Tuvimos una diferencia de interpretación con la directora de Obras de la época”, señaló Eduardo Sboccia, gerente de Asuntos Corporativos de Enjoy, indicando que propusieron a la Superintendencia modificar el proyecto y cambiar de ubicación el casino, que es donde hoy se están realizando las obras y no junto al gran Hotel de Pucón que contemplaba originalmente el proyecto.