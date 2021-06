“Primero veo que el tipo va retrocediendo y paro, y al intentar rodearlo, él siguió andando hacia atrás y me pegó un topón. Y al momento de venir, me dice unas palabras y dejo la bicicleta”, contó Lucas Correa sobre el origen del conflicto que derivó en un suceso que pudo ser fatal. Agregó que luego de terminar de discutir con el chofer, se alejó del lugar y en ese momento fue embestido por el vehículo que arrastró su bicicleta por varios metros. “Venía hacia mí y me corrí”, dijo la víctima, asegurando que la intención era atropellarlo. Lo más peligroso de lo ocurrido, es que dos niñas también paseaban en bicicleta en el mismo lugar. Desde la empresa DHL, donde pertenece el furgón, afirmaron lamentar el accidente y expresaron su solidaridad a la víctima y su familia. Además, pusieron los antecedentes a disposición de la autoridad e iniciaron una investigación interna. “No tuvo piedad el tipo en parar y ver a mi hijo si le había pasado algo, o sea el tipo iba con toda la intención de atropellarlo”, reclamó Pedro Correa, padre del joven afectado que decidió presentar una denuncia por lo ocurrido en Carabineros.