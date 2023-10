Huyó, fue detenido pero quedó en libertad: Conductores a la fuga aumentaron un 400% en 5 años

Un joven kinesiólogo de 27 años, Sebastián Millapán, se encuentra en riesgo vital tras resultar herido en un accidente de tránsito en Temuco. “De repente siento un golpe, comenzamos a girar y me veo incrustado en un local comercial. Intento mirar a Sebastián y no lo veo”, dijo Gonzalo Parra, amigo y quien viajaba en el vehículo con la víctima. El hombre que protagonizó el grave suceso, no respetó una luz roja y alos pocos segundos del accidente salió de su auto y abandonó el lugar caminando, sin prestar ayuda a los afectados. A los cinco días fue detenido y formalizado, pero la jueza no accedió a la prisión preventiva y como medida cautelar fijó arresto domiciliario total.