Hace poco más de un año, en marzo de 2020, fallecieron la destacada actriz Bélgica Castro y su marido, el dramaturgo Alejandro Sieveking. Hoy, el único hijo de la artista, Leonardo Mihovilovic (67), está enfrentado judicialmente a reconocidas actrices por la herencia de su madre y presentó una querella penal por supuesta apropiación indebida. “Llegó una persona a cuidarla, una persona que cuidaba enfermos, que la trajo Esperanza Silva”, declaró Leonardo. Según cuenta, él junto a su esposa, Marcela, se hacían cargo de Bélgica y Alejandro. Sin embargo, se ausentaron 8 meses por una oportunidad de trabajo en Valparaíso. Cuando retornaron a Santiago se encontraron con una sorpresa: “la chapa la cambiaron y la señora que cuidaba a mi madre dice que por orden de Chile Actores yo no podía entrar al departamento”. En tanto, Catalina Saavedra, en virtud de un mandato general entregado por Alejandro en febrero de 2020, habría vendido la propiedad a un tercero por $80 millones a días de la muerte de Sieveking. Por otro lado, Marcela Soto, nuera de Castro, sostuvo que “no me gustaba la forma en que trataban a Bélgica, para darle la comida se la empujaban. Yo hablé con Alejandro y me dijo que la Esperanza Silva le solucionaba todo”. Actualmente, hay una demanda civil contra Catalina Saavedra para rendir cuentas del mandato. En paralelo, una querella penal por apropiación indebida contra la misma actriz y Esperanza Silva para indagar sobre los dineros.