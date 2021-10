La esperanza de que el paisaje tuviese un cambio era parte de lo que sentían los vecinos de la comuna con el anuncio de la construcción del embalse Las Palmas en Petorca, realizada en 2020 por el ex ministro de Agricultura, Antonio Walker. Pero esos beneficios hoy los ven imposibles. Lejos de los recuerdos, la agricultura quedo atrás, obligando a las familias a adaptarse a esta realidad que los mantiene sin agua. El embalse beneficiaría a las comunas de La Ligua, Cabildo, Papudo y Petorca, y estaría destinado a abastecer el consumo humano y de riego, con una capacidad de 55 millones de metros cúbicos, lo que se traduciría en 2.800 hectáreas de producción agrícola. La empresa que lo construye pidió suspender el contrato, justificando errores en el cálculo de disponibilidad de agua, es decir, el embalse nunca se va a poder llenar como lo prometieron las autoridades. “Consideramos que el embalse fue una medida política en su momento para poder agilizar este proyecto de tan gran envergadura en el valle de Petorca”, plantea Ignacio Villalobos, alcalde de la comuna. La empresa china Harbour Engineering Company (HEC) se adjudicó la construcción en 2018, un proyecto cuyo costo es de 158 millones de dólares y actualmente presenta un 16% de avance, además, existe la posibilidad de que el orificio quede en completo abandono. Consultamos al Ministerio de Obras Públicas cómo es posible que se aprobara una iniciativa así cuando no hay agua, pero no quisieron responder las consultas, tampoco el Ministerio de Agricultura.