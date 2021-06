Mauricio Mesa cuenta que aquello que comenzó como un anhelado proyecto familiar, terminó como un gran dolor de cabeza. Asegura que pagó cerca de $15 millones por la realización de una ampliación en su vivienda en Independencia, pero las obras iniciadas en noviembre de 2020 nunca terminaron. “Según el contrato esto tenía que terminar antes del 11 de noviembre de este año y este caballero desapareció a mediados de diciembre” del año pasado, acusa la víctima. Dice además que la empresa no solo incumplió el contrato, sino que ahora ni siquiera logra ubicar al representante legal que firmó el documento que establecía las condiciones y plazos del trabajo. Analiza tomar acciones legales, pero cuenta que terminó tan afectado económicamente tras la inversión fallida, que por el momento no es capaz de contratar abogados. Plantea que su casa quedó inhabitable y que “se empezó a llover, y por nuestros medios tuvimos que cerrar algunas partes para que dejara de caer agua”. Argumenta que “prefiero que me devuelva la plata” ya que evidentemente no confía en el trabajo del contratista.