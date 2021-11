El pasado lunes, una joven de 17 años salió rumbo al colegio ubicado a cuadras de su casa, pero nunca llegó. Cámaras de seguridad la identificaron en el Metro en dirección al centro de la capital desde Quilín, llegando a la estación San Pablo, y su familia ahora la busca con desesperación porque a cinco días del hecho sigue sin saberse sobre su paradero. Su madre, María Angélica Acevedo, cuenta que “ella no sale con amigos, no va a fiestas, no es asidua a eso”, y si “tiene un amigo que su papá y yo no conocemos, sería online”. Su padre asegura por contraparte que hace un tiempo estaba actuando distinto tras regresar a las clases presenciales. Desde el Ministerio Público indicaron que están realizando diversas diligencias para lograr encontrarla, manteniendo una constante comunicación con la familia. Sin embargo, la madre de la adolescente recordó una conversación que mantuvo con la joven y que le llamó la atención. “Me dijo ‘mamá, ¿para viajar en bus se necesita Pase de Movilidad”, relata, y al preguntarle el porqué de esa pregunta, le respondió que “un amigo va a viajar a Concepción”, siendo esta otra hipótesis que podría estar barajando la policía y Fiscalía en este caso.