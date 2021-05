Vecinos de distintas comunas de la Región Metropolitana denuncian la construcción de edificios ilegales, cuyos permisos no se ajustan a la norma. En algunos casos se trata de construcciones avanzadas o bien terminadas, mientras que en otros vecinos han impulsado una batalla para frenar este tipo de proyectos. Una de las edificaciones es cuestión es el denominado Parque San Cristóbal, que se construiría a un costado del Hotel Sheraton, un complejo de 12 edificios de 32 pisos y un local comercial. Contraloría hizo eco de este llamado vecinal en un informe del 26 de marzo, donde se concluyó que “el permiso de edificación otorgado por la Dirección de obras municipales de Providencia no cumple con la norma urbanística”, además advierte que no hay suficiente sustento para admitir nuevas edificaciones en un terreno que ya completó su coeficiente ocupacional con las edificaciones previamente emplazadas.